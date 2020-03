Ringsted Kvartetten spredte glæde på ældrecenter

Af Mia Than West

Ældrecenter Søvang havde fornemt besøg søndag eftermiddag, da Ringsted Kvartetten lagde vejen forbi Glumsø. Kvartetten huserer normalt i Ringsted, men i disse svære tider med coronavirus (Covid-19) havde gruppen bestående af Leif Holger, Niels Holdt, Holger Beck og Troels Møllegaard Nielsen valgt - på opfordring af en pårørende - at besøge Glumsø for at sprede lidt glæde blandt beboerne på Søvang - og i resten af byen.