Rigtig graffiti i gården

Næstved: Den første åbenbaring var Marvels tegneserier, den anden graffiti.

Jonas Pike fra Sverige er i gang med at male to mure ved Netto på Toldbodgade. Han har altid tegnet og malet; først tegneserier, så graffiti og kan tegne og male stort set hvad som helst i en hvilken som helst stilart.

- Når jeg bliver træt af en stilart, så laver jeg noget nyt, siger den 49-årige kunstner, som tilhører den absolutte elite af svenske kunstnere med baggrund i graffitien og arbejder med stort set alle kategorier indenfor den visuelle kunst.

Fra nørd til sej

- Graffitien kom vel, da jeg kom i puberteten. Den gang var det ikke sejt at være en nørd og gå op i tegneserier, mindes han, der i dag bor i Stockholms centrum sammen med sin familie men voksede op i Malmø.

- Så jeg kom meget i København. Gik i Fantask og købte tegneserier, og så på graffiti, mindes han, mens han skifter nozzle, den hvide dyse, på den blå sprayflaske, så »stregen« får det rigtige udseende.

Marvels tegneserieunivers er stadig en ting, han nørder:

- Jeg undersøger alt muligt om de kendte tegnere, siger han om sin hobby pt.

Bogstaverne

- Mit længste »rigtige« job var i otte måneder, hvor jeg var med til at lave den svenske animationsfilm »Metropia«, siger han, der ellers mest arbejder i sit studio.

- Jeg har ikke rejst så meget rundt, efter jeg fik børn, så det er rigtig længe siden, jeg sidst har været med på sådan en festival. Det er helt fantastisk, siger han, der har brugt meget tid på at tænke over, hvad han ville lave på de to mure ved Netto.

- Jeg kunne sagtens have valgt at male en fotorealistisk papegøje, men nu er jeg blev valgt på grund af min baggrund i graffitien, så derfor har jeg valgt at gå med bogstaverne, siger han. Så på den ene mur står der PIKE, på den anden NSA, som er hans crewnavn.

Som en drøm

Han har kendt CMP, Claus Michael Pedersen fra Næstved Ungdomsskole og Næstved Kunstby, siden de mødtes første gang til et graffitiarrangement i Uppsala i 1992.

- Og William, han er et af de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt, siger Jonas Pike om William Hjort, Swet, der også arbejder for Næstved Ungdomsskole og kuraterer kunstnere til gavlmalerierne i regi af Næstved Kunstby.

- Det er som en drøm at være her, siger han begejstret om Næstved Kunstby Festival.

- Sådan noget her ville aldrig kunne lade sig gøre i Stockholm, mener han.

Stjernerne

På hver side af bogstaverne på de to mure er der en stjerne.

- Det er for at skabe balance i malerierne. Og så kan man arbejde mere med en stjerne end man for eksempel kan med en prik, siger han om stjernevalget. Og helt nemt er det ikke, at lave murene med bogstaverne, så bogstaverne får »attitude«, og det samlet kommer til at se godt ud.

Han har forberedt værket ved at lave en skitse, og er på stedet startet med at dele de 104 kvadratmeter mur ind i felter a én kvadratmeter og er så ellers gået i gang. Sidste del består i at lave den sorte ramme rundt om bogstaverne. Og så skal kanterne stå knivskarpt.

- Det er muligt, at andre ikke ser det, men det skal være perfekt, før jeg selv er tilfreds, siger Jonas Pike.

Han er til søndag, når festivalen er slut og skal så hjem og arbejde på et pladecover, som skal i trykken om to uger.

