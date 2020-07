Fredag morgen sad kørelærer og indehaver af køreskolen KKORT.NU Mikael Kastrup Hansen klar foran computeren i teorilokalet på Rampen i Næstved for at bestille køreprøver til sine elever. Det gælder om at være hurtig på aftrækkeren, for prøverne bliver revet væk. Foto: Mia Than West

Rigspolitiet: Corona er skyld i lang ventetid til køreprøve

Det er mere end almindelig svært for landets kørelærere at booket en køreprøve til deres elever. De skal være hurtige på aftrækkeren, for prøverne bliver revet væk. Der er i øjeblikket langt færre køreprøver tilgængelige, end der er behov for. Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi venter eleverne mindst seks uger på at kunne sætte sig bag rattet med en sagkyndig, selv om servicemålet hos politiet er en ventetid på maksimalt 14 dage for en køreprøve.