52-årig fik otte måneders betinget samfundstjeneste for at have haft samleje med mindreårig. Arkivfoto

Ridelærer fik betinget dom for sex med mindreårig

NÆSTVED: En 52-årig mand er blevet idømt otte måneders betinget samfundstjeneste for at have haft samleje og andet seksuelt forhold med en pige under 15 år og for at have udnyttet sin betroede stilling, fordi han var pigens lærer.