Arbejder man inden for det offentlige kan ridderkorset pludselig ligge i postkassen.

Ridderkorset er til de ordentlige

Næstved - 28. maj 2020 kl. 21:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anna C. Møhl

næstved: Der er ingen, der har indstillet borgmester Carsten Rasmussen (S) til ridderkorset. Han har opført sig ordentligt og derfor automatisk gjort sig fortjent til udmærkelsen.

Det fortæller byrådsmedlem Helge Adam Møller (K).

Han er særdeles godt inde i regler for, hvem der kan komme i betragtning til at få ridderkorset. Man skal have en position inden for det offentlige og opføre sig fornuftigt.

Helge Adam Møller fik det nemlig selv efter at have siddet i folketinget i 25 år et ridderkors.

Carsten Rasmussen har sagt i Sjællandske at han godt gad vide, hvem det er, der har indstillet ham til at få dronningens opmærksomhed. Efterlysningen er trukket tilbage efter Helge Adam Møllers forklaring.

Frataget titel

I nyere tid har dronningen været nødt til at tilbagekalde to ridderkors.

Hvis ridderen idømmes en fængselsstraf, er der ingen kære mor at finde på Amalienborg.

Erik Ninn-Hansen blev ridder af Dannebrogordenen i 1967 og kommandør to år senere. I 1995 blev han idømt fire måneders betinget fængsel for sin andel i Tamil-sagen. Rigsretten mente, at det var ulovligt, at han som konservativ justitsminister gennemtvang et stop for familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden om Folketinget.

Dronningen har også hurtig ude og fratage rigmanden Christian Kjær alle sine titler, da han i 2019 blev idømt 30 dages betinget fængsel, en bøde på 10.000 kroner og frakendt retten til et kørekort i et år efter at have påkørt en official ved et cykelløb med lav fart.

FL Schmidt-arvingen og advokaten Christian Kjær var gode jagtvenner med prins Henrik. Men de nære relationer forhindrede ikke dronningen i at fratage ham både ridderkorset og titlen som hofjægermester.