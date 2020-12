Se billedserie Byrådsmedlem og initiativtager til ?Næstveds Søjler - Tilbage Til Fortiden? Klaus Eusebius Jakobsen (tv) ses her sammen med citychef Daniel Lillerøi. Området omkring Boderne og ikke minds P-pladsen på Bredstræde bliver centrale i den store middelalder-event, der får debut 25.-28. august 2021. Foto: Jan Jensen

Ridderkampe ved Susåen og escaperoom i Boderne

Næstved - 03. december 2020 kl. 09:33 Kontakt redaktionen

Event Bredstrædeparkeringen får et ordentligt lag flis og grus, når hele området omkring Boderne skruer tiden tilbage. Lyden af hestehove, og duften af nybrygget mjød vil sammen med boder og mennesker udklædt som riddere og handlende blive rammen om en middelalder-event 25.-28. august 2021.

Det er viceborgmester Klaus Eusebius Jakobsen der har fået idéen til at føre Næstved tilbage til fortiden. Han har selv en fortid som rektor på Herlufsholm Kostskole, og så er han tilmed historiker.

Næstved - en storby

- Vi vil lave en større event for Næstved Kommune med fokus på middelalderen. Den bliver rettet mod borgerne, men det er også meningen, at vi skal være i stand til at tiltrække turister til byen for at deltage. Vi har fået kommunens støtte med en million kroner pr. år fra 2021-2025. Desuden skal vi ud at søge fonde, så vi kan lave en professionelt anlagt event, siger Klaus Eusebius Jakobsen.

Han har siddet i kulturudvalget og det var der idéen blev født. Næstveds kirker blev bygget for godt 800 år siden. Dengang var Næstved større end København og havde sammen med Malmø central betydning for handlen med hanseaterne mod syd.

Markedsplads tæt ved city

Derfor er området omkring den fritlagte Suså perfekt til at skabe en original kulisse, og der har allerede været svenske folk forbi Bredstrædeparkeringen. Den regnes for perfekt til ridderturneringer med heste, riddere og lanser som det hører sig til.

Ungdomsskolen og Næstved Avantgarden skal ligesom en stribe andre foreninger være en del af de mange aktiviteter, der dels skal foregå foran Boderne mod Suså, men ikke mindst i området omkring Sct. Peders kirke.

Slaget ved Næstved

Næstveds Søjler - Tilbage Til Fortiden indledes med et optog gennem byens gader. Middelaldermarkedet får også original musik med Carmina Burana. Elever fra Herlufsholm Skole står for et Escape Room i den mørke kælder under Boderne, og cirka 20 middelalderfolk genskaber "slaget ved Næstved" som oprindelig fandt sted i 1259.

Episoden bygger på et fund af flere lig omkring Høje Plads på Grønnegades Kaserne. Det vides ikke helt, hvad man sloges om dengang, men det åbner kun mere frie muligheder for udførslen.

Gratis at besøge

- Det bliver spektakulært. Vi får også fortælleteater med Steffen Sommerstedt, og det er meningen at byens skoler skal inddrages, så også børnene lader op til den store event. Der bliver også salg af street food, og det bliver helt gratis at besøge middelalderpladsen, siger Klaus Eusebius Jakobsen.

Han er en del af holdet bag foreningen Historisk Festival i Næstved, og her er blandt andre citychef Daniel Lillerøi også med sammen med Martin Bender fra Visit Sydsjælland-Møn. Provstiet, den lokale turistforening og repræsentanter fra Næstved Kommune er også med.

Stort perspektiv

Daniel Lillerøi konstaterer, at der er potentiale for at samle mange mennesker i Næstved og citys forretninger vil naturligvis spille med: - Der er stort perspektiv i dette her. Turister og mennesker fra oplandet. Jeg tror, det betyder meget, at der er afsat fem år til at løbe det i gang, siger citychefen.

Klaus Eusebius Jakobsen er fuld at forventninger og forhåbninger om, at pandemien er kommet under kontrol inden premieren til næste år: - Vi tager endelig stilling til sommer, og skubber det et år, hvis det bliver nødvendigt.

