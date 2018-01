Revy i topform - se video og billeder

Næstved Revyen er blevet mega stærk, og tilskuerinteressen er enorm. Stort set udsolgt til alle otte forestillinger. I år lidt flere ledige pladser, men det skyldes ifølge revyleder Søren Nedergaard, at mange efterhånden tror, at det er umuligt at få billetter. Der er faktisk stadig knap 60 ledige stole til de sidste forestillinger, og et godt råd: Skynd dig at sikre dig en plads.