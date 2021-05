Tina Nedergaard, Thomas Mørk, Jesper Søgaard, Cecilie Tiim og Jeff Scherlund udgør Menstrup Revyen 2021. Pressefoto

Revy er tilbage med topnavn og kendt debutant

Næstved - 19. maj 2021 kl. 11:16 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Der bliver blandt andet gensyn med landskendte Thomas Mørk og en debutant, som de fleste revyelskere nok alligevel har set før, når Menstrup Revyen 2021 indtager Menstrup Kro, vest for Næstved, med premiere 10. september.

Debutanten er Tina Nedergaard, som for første gang er med i en professionel opsætning efter i 10 år at have medvirket i Næstved Revyen. Sidste år var hun instruktørassistent og forestillingsleder på Menstrup Revyen, som var en af bare to revyer på hele Sjælland, der spillede i coronaåret 2020.

Pandemien er her stadigvæk, men håbet for årets udgave, der har titlen »En for alle«, er, at den kan afvikles under mere normale omstændigheder som i gode, gamle dage.

For syvende år i træk er Jesper Søgaard kunstnerisk leder på revyen, som han selv medvirker i. Det samme gør som nævnt Thomas Mørk, der også var med sidste år. Han har betrådt stort set alle danske revyscener og er også kendt for sit partnerskab med Niels Olsen i Cirkus Montebello.

Ud over Tina Nedergaard er der også debut til Cecilie Tiim, der har stor musikalsk erfaring fra Fredericia Teater. Det er et stærkt kort for revyen:

- Menstrup Revyen er en utroligt musikalsk revy. Musikken er enormt vigtig, og det har vi de seneste år gået meget op. Vi tør lave popnumre, og vi bruger meget tid på det, siger Jesper Søgaard.

Endelig er Jeff Scherlund med igen som den sidste af de fem på scenen, der bakkes musikalsk op af Dahlbergs Trio. Instruktør er for tredje gang Nikolaj Tarp.

Efter premieren spiller Menstrup Revyen 2021 hver fredag og lørdag, samt udvalgte onsdage, torsdage og søndage frem til lørdag den 6. november. Billetsalget er startet via Menstrup Kros hjemmeside eller telefon 55443003.

