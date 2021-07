Se billedserie I kun 44 ud af 781 sager behandlet i perioden mellem januar 2018 til maj 2021 har byrådet været decideret uenige. Foto: Anita Corpas

Revsbæk: Politikere ramt af enighedspsykose i byrådet

Næstved - 22. juli 2021 kl. 04:43 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

I et opslag på Næstveds lokalpolitiske debatgruppe opgør Søren Revsbæk (V) antallet af sager behandlet i Næstved Byråd.

Opgørelsen viser, at kommunalpolitikere er alt for enige, hvilket gør byrådet til en grå masse, fastslår byrådspolitiker Søren Revsbæk (V).

Ud af 781 sager behandlet i perioden mellem januar 2018 til maj 2021, er der kun 44 sager, hvor byrådet har været decideret uenige.

- Det giver en total enstemmighed om al politisk behandling i Byrådet på omtrent 95 procent, siger Søren Revsbæk.

For borgerne bliver det dermed ret usynligt, hvad de forskellige partier står for, og det udligner de politiske forskelle, mener han,

Søren Revsbæk fremhæver, at de sager, der har givet uenighed er mindre betydningsfulde sager som fx. »Røgfri fremtid«, »legeplads Karrebæksminde« og »busreklamer - sexisme og moral« og lignende.

- Det er bestemt vigtige og interessante punkter, men ikke sager, der ligefrem har vidtrækkende konsekvenser for borgerne, siger han.

Bange for debat Til gengæld kan man få det indtryk, at politikerne ligefrem er bange for at være uenige, og at man måske derfor tillægger sig en selvscensur, således at det vigtigste ved forhandlinger ikke er resultatet, men derimod at fremstå enige.

- Det er da en mistanke man godt kan få, når man ser sådan en undersøgelse, funderer Søren Revsbæk.

Han forklarer, at selvom byrådet diskuterer sager som fx skoleområdet eller ældrepleje, så er diskussionen nærmest afmonteret på forhånd.

Han klandrer især det to-årige budgetforlig, der blev indgået sidste år. Et forlig, der også vil gøre det svært at gå til valgkamp uanset partifarve, mener han.

- Borgmesteren har fra start inviteret til det brede forlig, hvilket kan være udmærket, men det også blevet en psykose for byrådet, at vi skal være enige om de hele, siger Søren Revsbæk.

Han foretrækker den synlige debat i byrådet, hvorfra handlingerne tages fra gang til gang, frem for al den enighed på forhånd.

- Man kan hurtig få det indtryk, at Næstved byråd er en stor grå masse, hvor man er nervøs for at være uenige.

Enighed på tværs Reaktionerne i kommentar sporet på Facebook afslører at byrådsmedlem Per Sørensen (S) er enig. Han har været i kommunalpolitik i over 36 år, og han skriver, at det går tilbage for politikerne med hensyn til at diskutere politik.

Også spidskandidat for de Konservative (K); Rune Kristensen, mener, at mere uenighed er sundt.

- Debat gør, at alle bliver mere præcise med, hvad et er, vi gerne vil,

- Og tidligere gav debat også nogle skarpere fronter, siger Søren Revsbæk.

Han peger på, at kommunalpolitikerne netop er valgt til at være uenige, eftersom de er valgt, fordi de har forskellige politiske synspunkter.

- Hvis vi alligevel er enige, kan vi jo lige så godt melde os ind i det samme parti.

V ikke mere uenige Ideen til at gennemgå de politiske dagsordener opstod primært, fordi Venstres byrådsgruppe fra flere sider beskyldes for at være markant mere uenige internt end andre.

Imidlertid viser det sig, at Venstre langt fra er mere uenige end øvrige partier i byrådet.

Ifølge Sørens Revsbæks optælling, har Socialdemokraterne internt været uenige 12 gange modsat Venstre, der har været internt uenige 15 gange.

Hos Dansk Folkeparti har uenigheden været størst med 27 gange, 2 gange hos EL, en enkelt gang hos konservative, mens der ikke har været uenighed hos hverken de Radikale eller SF. Men disse partier er som bekendt kun repræsenteret i byrådet med én enkelt person.

Sager der batter I de sager, der virkelig påvirker borgerne i hele kommunen, er der stort set kun sager som fx »skolestruktur,« »60 mio. kr. ekstra til svømmehal,« »kvotering for personale i daginstitutioner,« som der var uenighed om.

Alle budgetsager er derimod gået igennem i enighed, angiver Søren Revsbæk i sin analyse.

- Den objektive konklusion må være: Byrådet er stort set enige om alt, fastslår han.

Borgmester savner debat For enden af det socialdemokratisk ledet byråd er det hele heller ikke bare rosenrødt, forsikrer borgmester Carsten Rasmussen.

Også han kan savne debatten om, hvad budgettet skal bruges til.

Men budgetforliget, der løber frem næste år, binder parterne ind i en ny valgperiode.

Baggrunden for forliget skyldtes historisk mange penge til fordeling sidste år.

- Det var første gang i 40 år, at der kom udligning.

- Med den havde vi rigtig mange penge, der skulle fordeles. Samtidig var der ønsker fra næsten samtlige partier om at bruge flere penge, end der reelt var.

- Så jeg sidder for bordenden og tænker, at der er historisk mulighed for at lave et godt budget, netop fordi der var så mange penge.

- Også synes jeg, at det var fedt at få alle med, siger Carsten Rasmussen og forklarer, at det var første gang, at han har prøvet at lave et budgetforlig. Men det er ikke sikkert, at han gør det igen.

- Det er klart, at man da godt kan savne få debatten om, hvad man skal bruge penge på i næste periode.

- Den debat ´kommer også jeg til at mangle i min kommende valgkamp. For som det er nu kan jeg kun sige, at der er styr på økonomien.

I opgørelsen fra Søren Revsbæk er der i øvrigt ikke medtaget sager behandlet i de politiske udvalg, hvor uenigheden formentlig må regnes med at være størst.

