Chefanklager Flemming Petersen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at hans medarbejdere får rigtig travlt resten af året. I første omgang er fem anklagere klar til at møde i retten Grundlovsdag, og senere kan det blive aktuelt at afvikle retssager om lørdagen.Foto: Jørgen C. Jørgensen

Retten genåbnet: Anklagerne får rigtig travlt

- Da landet lukkede ned, sendte vi hovedparten af anklagerne hjem med en kasse under armen med sager, der lå på reolerne. De har brugt arbejdstiden på at rejse tiltale i en masse sager, og vi har fået afviklet sagsbunken i betydeligt omfang. Det har været en ret unik og usædvanlig situation.

Hos Retten i Næstved og Retten i Nykøbing Falster, der begge hører under Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, skyldes det ikke kun de seneste to måneders aflyste sager. Chefanklager Flemming Petersen forklarer:

