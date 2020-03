Frygten for coronasmitten får nu også indvirkning på retten. Foto: Kristina Kristina Herlev Wulff

Retten går på vågeblus

Det sker som følge af regeringens anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet mest muligt med henblik på at begrænse spredningen af Corona-smitten.

Medarbejderne ved retten havde torsdag travlt med at kontakte de relevante personer og fortælle, at straffesager og civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger, dødsboskiftesager og notarialforretninger udsættes. Det samme gælder fogedsager, bortset fra de mest hastende.

Visse sager betegnes dog som kritiske, og de vil fortsat blive behandlet. Det drejer sig om grundlovsforhør, fristforlængelser af varetægtsfængslede og afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster. Også arrestantsager, som på grund af proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes, gennemføres. Det vil sige sager, hvor de arresterede vil risikere at komme til at sidde varetægtsfængslet længere tid, end den straf, de står til at modtage.