Poul Bent Christensen tog afgørelsen med ophøjet ro, men han var ikke tilfreds med, at han ikke kom til orde i tilstrækkelig grad. Det betyder meget for ham, at der bliver ændret på skiltningen, så andre ikke ryger i den samme fælde. Foto: Robert Andersen

Retten er sat på p-plads: Poul taber tre års kamp om p-afgift

Han har under hele forløbet fastholdt, at skiltningen er så dårlig, at det ville være uretfærdigt, hvis han skulle betale bøden.

Efter at have gransket bevismaterialet, mente fogeden, at hun blev nødt til selv at se gerningsstedet for at træffe en afgørelsen.