Lønnen er den største udgift for restauratørerne, og her er der ingen hjælp at hente i de nuværende hjælpepakker, så fint går det ikke ligefrem, mener (fra venstre) Mette Enevoldsen fra Raadhuskroen, Ivan Petersen fra Underhuset, Henrik Green fra Hotel Kirstine og Maria Post Jakobsen fra Alt Godt. Foto: Helle Hansen

Restauratører raser over udmelding fra erhvervschef

Her udtaler erhvervschefen: - De nye hjælpepakker kan være det, der gør, at dygtige erhvervsdrivende som eksempelvis har restauranter, barer og kiosker kan holde den økonomiske balance i en tid med svær modvind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her