Thomas Madsen rykkede sidste efterår ind i Næstved med ølbaren Humle og drømmer om at være med til at skabe mere liv på Axeltorv. Foto: Anna C. Møhl

Restauratør fra Køge drømmer om Axeltorv

Næstved - 23. august 2019 kl. 14:30 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg vil sindssygt gerne op på Axeltorv.

Restauratør Thomas Madsen, der sidste efterår åbnede ølbaren Humle i Vinhusgade i Næstved, glæder sig over at kommunen nu vil have mere liv på byens centrale torv i form af mulighed for mere udeservering og faste overdækkede stadepladser til torvehandel.

- For at et torv og en torvehandel skal kunne fungere,skal du have mulighed for at spise et sted med dug på bordet og der skal også være steder at slukke tørsten. Og jeg ikke opgivet håbet om at etablere mig på Axeltorv, siger Thomas Madsen.

Thomas Madsen driver også den lettere legendariske Hugos Ølbar i Køge et stenkast fra Køge Torv. Her har kombinationen af glad fadølsjazz og specialøl lokket mange kunder til Køge - også udenbys fra.

- Det er svært at sammenligne de to byer. Køge er nem at nå med S-tog og er nærmest vokset sammen med Københavns-området, mens Næstved mere ligger som en isoleret ø på Sjælland. Køge Torv ligger også mere centralt i byen end Axeltorv i Næstved, hvor bymiljøet er spredt ud over mange torve og pladser. Og jeg kan se at i sommermånederne juni og juli, der ligger bymidten i Næstved næsten øde hen, da folk er valfartet til Karrebæksminde, mens der i Køge er gang i gaden hele året, siger Thomas Madsen.

Uffe Mortensen er formand for Køge Torvelaug, hvor 25 til 30 torvehandlere hver onsdag og lørdag befolker torvet og sælger alt fra ost, fisk, vin, kød, grønt, blomster, smykker - og fuglefrø. Han mener at Næstveds største udfordring med at få mere liv i Axeltorv skal findes i Næstved Storcenter, der ifølge Uffe Mortensen trækker liv ud af bymidten.

- Køge Torv er byens centrale handelsstrøg og vi har ikke en kæmpe Bilka liggende udenfor byen. Det gør det nemmere at trække kunder til torvet end i Næstved. Men held og lykke med planerne, siger Uffe Mortensen.

3 mio. til liv på torvet

Næstved Kommunes Plan- og Erhvervsudvalg sendte mandag tre millioner kroner i retning af Axeltorv. Pengene skal bruges til faste overdækkede stadepladser, ny beplantning, mulighed for små overdækkede festivaler og musik samt mulighed for mere udeservering på torvet.

