Restauratør Erhan Kekec er voldsomt skuffet. - Vi ender som Algade i Vordingborg, siger han.

Restauratør dybt skuffet efter afslag om udeservering på populær restaurant

Næstved - 07. september 2020
Af Kim Palm

Hvert år i juli må restauratør Erhen Kekec lukke restaurant Peppes fordi gæsterne storsveder og får skjolder under armene, når temperaturen stiger i de trange lokaler.

Derfor havde han søgt kommunen om tilladelse til udeservering på fortorvet ud for restauranten. Planen indebar at kommunen fjernede hækken og tillod restauranten at opsætte borde ud mod Jernbanegade.

For smalt fortov Men politikerne siger nej. Et enigt Plan- og erhvervsudvalg har givet restauratøren afslag med den begrundelse at fortovet er for smalt, da det kun vil være 120 centimeter bredt, hvis restauratøren fik lov til at servere sine italiensk-inspirerede middagsretter udendørs.

Til gengæld var der gode nyheder til Tap&Vin. Tappas-restauranten i Jernbanegade får lov til at opføre en træterrasse, så maden ikke sejler ned ad Jernbanegade, fordi terrænnet skråner og bordene vipper.

Den melding kommer som en voldsom skuffelse for Erhen Kekec, der bebuder at han vil kæmpe videre for at ændre politikernes afgørelse.

- Jeg tænker det her er en rigtig trist beslutning for Næstved. Vi ender snart som Algade i Vordingborg med masser af døde butikker efter den her beslutning, siger restauratøren til Sjællandske.

Her er det fortov som det hele handler om. Det bliver simpelthen for smalt, hvis restauratøren får lov til udeservering, vurderer politikerne.