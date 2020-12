Artiklen: Restauratør: Fuldt forståeligt at vi må lukke ned

Næstved Kommunes position som restriktionsfrit smørhul er forbi, efter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag lukkede hele Sjælland ned med virkning fra fredag klokken 16.00. Og det kalder restauratøren på De Hvide Svaner René Sandberg for fuldt forståeligt.

- I sådan en situation med hastigt stigende smittetal er der ikke andet at gøre. Vi står midt i en sundhedskrise af ukendt omfang, og så nytter det ikke noget, at vi holder åbent her i kommunen, mens alle andre må lukke ned, siger han.