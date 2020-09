brug mundbind eller visir - ikke kun for din egen skyld. Foto: Lars Sandager Ramslow

Artiklen: Restaurant sigtet for ikke at bruge mundbind

Restaurant sigtet for ikke at bruge mundbind

Efter en anmeldelse om, at personalet ikke brugte hverken mundbind eller visir på en restauration i Næstved, tog politiet i går klokken 18.21 ud for at undersøge sagen nærmere.