Se billedserie Lise Pilgaard Larsen (tv.) med sin veninde, reservemor og familieven Hanne Lis Hansen (i midten med Frederik). Helle Kronstrand fra Home Start har formidlet kontakten, og det var »a match made in heaven«, synes de alle tre - måske fire. Foto: Anders Ole Olsen

Reservemor i en svær tid

Næstved - 15. marts 2018 kl. 16:00 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I det nordvestlige hjørne af Fensmark bor den 35-årige sygeplejerske Lise Pilgaard Larsen med sin mand og to drenge Frederik og Jonathan på henholdsvis et og fire år. En ganske almindelig dansk familie - hvis en sådan da findes - med to komma nul børn og et parcelhus.

Og så alligevel ikke, for familien får hver uge besøg af deres familieven Hanne Lis Hansen. Hun giver to timer hver eneste uge af sit liv til en familie, som er lidt presset i dagligdagen.

Den 64-årige tidligere pædagog er gået på efterløn, men synes alligevel, at hun har mere at give, og det er Lise Pilgaard Larsen meget glad for.

- Hanne henter Jonathan i børnehaven, siger hun, og det betyder, at hun har mere tid til at tage sig af Frederik, der har en øjensygdom.

Hanne Lis Hansen er også begyndt at tage begge børnene, så Lise Pilgaard Larsen kan få lidt alenetid.

- Så kan jeg shoppe, bare få ro eller lave noget i hjemmet, siger hun og kigger op med et smil.

Det er Helle Kronstrand, der har formidlet kontakten melle de to kvinder. Hun er koordinator i Home Start - en organisation, der formidler kontakten mellem familier og familievenner, der har lyst og evner til at hjælpe en presset familie.

- Det kan være enlige, mennesker uden netværk, med psykiske problemer eller handicaps. Måske udlændinge. Vi skelner ikke, hvis de har brug for en hånd, siger Helle Kronstrand.

Udgangspunktet er, at man får hjælp i et halvt år, men det kan forlænges op til et år. Det er ofte en sundhedsplejeske eller en pædagog, der gør familierne opmærksomme på, at de kan få hjælp gennem Home Start ganske gratis. Helle Kronstrand taler med familierne og finder en familieven, der passer, og som så møder familien for at se, hvordan de klikker.

- Det er vigtigt, at de ikke føler sig presset af systemet, siger hun.

