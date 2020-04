Se billedserie Irepair4u i Sct. Jørgens Park åbnede igen onsdag. Indehaver Sobhi Hamid er klar til at tage imod uden for bagindgangen ved et opstillet bord. Fotos: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Reparationer klares via bagindgangen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reparationer klares via bagindgangen

Næstved - 24. april 2020 kl. 07:17 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om man ligger i et lukket indkøbscenter, kan det i nogle tilfælde godt lade sig gøre at få lov at åbne sin forretning trods coronakrisen.

- Man må være kreativ, siger Sobhi Hamid, som har butikken irepair4u i Sct. Jørgens Park.

Mens flere butikker i bymidten selv har valgt at holde lukket, da der stadig er lidt færre kunder ude at handle, har han modsat kæmpet for at få lov at åbne sin forretning og sendte fluks en mail til politiet i mandags, da Danmark begyndte at åbne igen.

- Jeg spurgte, om det var ok at åbne, hvis jeg gjorde det på den her måde, og det fik jeg ja til allerede samme dag, siger en glad Sobhi Hamid.

- Man er nødt til at prøve at tænke på andre måder at gøre tingene på, siger han, der onsdag derfor atter slog døren op.

Udendørs betjening Denne gang er der dog ikke tale om hoveddøren ud mod gangen i butikscenteret, men bagdøren, hvor folk så ved et opstillet bord kan komme og aflevere deres mobiler, tablets, computere og andet teknik til reparation. Kun de ansatte kommer inden for i lokalet.

Her er også åbnet for aflevering og afhentning af pakker igen.

- Jeg har Næstved Kommune som kunde, så de har en del, der skal ordnes, og der er også mange private kunder, der har ventet på, at vi åbner igen, siger Sobhi Hamid, der kører med helt normale åbningstider men altså indlevering og afhentning ved bagdøren, indtil centrene igen får lov at åbne.

I Sct. Jørgens Park er der nu også åbent hos optikeren, frisøren, Suntan & Akuzoma og fysioterapeuten og diætisten hos fysium. Kunder til optikeren godt komme ind ad hovedøren, mens de øvrige ligesom irepair4u også bruger bagdøren.

relaterede artikler

Stadig liv i lukket center 21. marts 2020 kl. 17:55

Efter regeringens udmelding: Storcenter på vågeblus 19. marts 2020 kl. 13:00

Storcenter lukker: Centerdirektør overrasket over statsministers udmelding 18. marts 2020 kl. 10:00