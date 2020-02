Det er muligt at komme et stykke op ad Østre Ringvej, men vejen er spærret for gennemkørsel. Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Reparation af A-broen i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Reparation af A-broen i gang

Næstved - 25. februar 2020 kl. 18:50 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at få reetableret A-broen over Østre Ringvej, så fodgængere igen kan krydse den befærdede vej uden at skulle frygte for deres liv, er for alvor gået i gang.

Læs også: Beboere får langt til byen når broer lukker

Første step er at få fjernet resterne af gangbroen, og få dem repareret. Det betyder, at Østre Ringvej er blevet spærret mellem Stenlængegårdsvej og Kalbyrisvej fra mandag den 24. februar til og med det meste af torsdagen.

Næstved Kommune skriver på sin hjemmeside, at der er omkørsel ud af Stenlængegårdsvej og ind igen af Skyttemarksvej, hvis man kommer nord fra - og omvendt, hvis man kommer syd fra.

Reparationerne kommer til at tage omkring fem måneder. Hele brodækket skal blandt andet skiftes. Reparationsarbejdet sker dog ikke ved A-broens placering, og derfor er Østre Ringvej åben igen fredag morgen.

I midten af juli bliver A-broen med nye dele monteret og sat på plads igen. Næstved Kommune forventer, at man kan spadsere over A-broen igen i slutningen af skolernes sommerferie.

Broen blev revet midt over tilbage i december 2018 af en lastbil med kran. Chaufføren havde glemt at sænke kranen, som ramte A-broen, da lastbilen kørte under. Kollisionen var så voldsom, at et stykke af gangbroen blev slynget 30 meter væk og ramte et cykelskur på den nærliggende skole, Ellebækskolen afdeling Kalbyris. Ingen kom til skade ud over chaufføren selv, der fik benbrud.

Når A-broen bliver genrejst til sommer, er det halvandet år siden, at broen sidst stod.

Ventetiden på en ny gangbro skyldes, at Næstved Kommune og lastbilchaufførens forsikringsselskab, Topdanmark, skulle nå til enighed om genopførelsen.

Da de to parter nåede til enighed, udtalte formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S) følgende til Sjællandske:

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har bøvlet med forsikringsselskabet. Forhandlingerne har trukket ud. De har tilbudt os erstatning. Men vi har i stedet sagt, at vi vil have en ny bro og det får vi.

Der passerer daglig 13.500 biler på vejen.

relaterede artikler

To på mission: Vil finde byens DNA ved hjælp af gåtur og kaffesnak 15. januar 2020 kl. 21:32