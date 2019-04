Græshoppebroen er den vitale forbindelse mellem fastlandet og Lungshave samt Enø, men samtidig er den også central for sejlads mellem fjord og hav, som da Kongeskibet Dannebrog bragte regentparret til Næstved i 2012. Foto: Jørgen Kølle

Renovering kan lukke vital bro i fire uger

Næstved - 27. april 2019 kl. 05:44 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Græshoppebroen, mellem Sjælland og Lungshave i feriebyen Karrebæksminde er slidt.

Så slidt at den skal renoveres, og det skal være inden for de kommende år.

Det har en rapport, som COWI har udarbejdet for Næstved Kommune fastslået på baggrund af et generaleftersyn efterfulgt af fem særeftersyn i 2018.

»Af særeftersynene blev det vurderet, at broen er i dårlig stand, men at den er i for god stand til at lade udskifte«, står der i rapporten

Broen består af tre dele. To tilslutningsfag på hver side af vandet samt et klapfag.

Både belægningen på tilslutningsfagene, fugtisoleringen og konstruktionsbetonen trænger til udbedringen inden for et år eller to. Det samme gør belægningen på klapfaget.

Summa summarum; broen er ikke ved at falde fra hinanden, men senest i 2021 skal den repareres.

Renoveringen får dog konsekvenser for feriebyen. Uanset hvilken løsning, der bliver tale om, vil græshoppebroen skulle lukkes for både trafik og sejlads i to eller fire uger.

Den af COWI anbefalede løsning indebærer en fire ugers total lukning af broen i efteråret 2020.

Et alternativ er at udskyde renoveringen et år. Dermed kan Næstved Kommune muligvis låne en midlertidig militærbro af Forsvaret, så der kan etableres trafikforbindelse over vandet. Sejlads bliver ikke mulig

Endelig har COWI foreslået en tredje løsning, hvis der handles hurtigt. Allerede i efteråret 2019 skal broen i så fald repareres, hvilket vil betyde fire ugers totallukning for trafik, mens der spærres for sejlads i to af ugerne. Desuden bliver der yderligere fire uger med kun et farbart spor. Til gengæld kan broen være i god stand inden jul.

Græshoppebroen, eller Karrebæksmindebroen, er fra 1936. I 1988 blev den da kedelige grå bro udsmykket af kunstneren Tonny Hofman, så den fik sit genkendelige insektudseende.

Siden blev der i 2011 fastgjort en gangbro af glasfiber på klapfaget.

Uanset hvilken løsning, der må komme på brorenovering, vil gangbroen forblive åben.

Renoveringen kommer til at koste mellem 7,6 og 8 millioner kroner. Til sammenligning anslår COWI, at en ny bro koster 52,8 millioner kroner.

En ny bro vil have en levetid på mindst 100 år, mens renovering af broen forlænger dens levetid med 25 år.

I første omgang skal Teknisk Udvalg tage stilling til, om COWIs anbefalede løsning, eller et af to alternativer, skal i spil. I maj sendes beslutningen til afstemning i byrådet.

