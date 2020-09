Græshoppebroen, der forbinder Enø og Sjælland, er lukket for alt kørende færdsel, mens den renoveres. Broen består af tre dele: To tilslutningsfag på hver side af vandet samt et klapfag. Privatfotos

Renovering af ikonisk bro er over halvvejs

Græshoppebroen har siden 7. september været lukket for alle former for kørende færdsel. Den ikoniske bro fra 1936, der forbinder ferieøen Enø med Sjælland skal lappes sammen, så den kan klare 25 år mere.

Broen består af tre dele: To tilslutningsfag på hver side af vandet samt et klapfag, som trænger til en kærlig hånd. Renoveringen er nu over halvvejs, og indtil videre holder tidsplanen. Det oplyser Peter K. Nielsen, der er projektleder for renoveringen.