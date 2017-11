Se billedserie En kæmpe i Rådmandshaven. Fotos: Brigitte Harslund Løvenbalk

Rendyrket postkort-idyl i Rådmandshaven

Næstved - 28. november 2017 kl. 20:30 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg fotograferer, når jeg ser noget smukt. Det kan være alt fra storslåede sky-formationer til detaljen i et blad, der spejler sig i en vandpyt.

Siger Brigitte Harslund Løvenbalk. Fra sit hjem på Lisbjergbakken til jobbet på Næstved Sygehus passerer hun Susåen og Rådmandshaven. Og hun bliver fascineret af lys, vand og skygger.

- Min billedfilosofi siger mig, at man ikke behøver at rejse til udlandet for at se mukke ting. De er lige uden for døren, hvis man åbner øjnene. Og bruger kameraet, siger Brigitte Harslund Løvenbalk, der har sendt nogle af sine seneste »skud« fra Rådmandshaven til Sjællandske.

Hun afslører, at det er ren terapi at tage overtøjet på og gå udenfor og indfange øjeblikkets stemning.

- Jeg fotograferer helst alene. Jeg er en pestilens for min familie at følge med, for jeg skal hele tiden »lige have et billede«. Det er ren terapi at tage overtøjet på og gå udenfor og indfange øjeblikkets stemning, siger Brigitte Harslund Løvenbalk.

Hun begyndte for alvor at tage billeder for et par år siden, hvor hun åbnede sin instragram-konto:treedragon4700.