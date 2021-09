Se billedserie Sådan ser de ud i dag, Henrik Holse Bilstrøm og Sten Toft, der trak udsolgte haller i hele Sydvestsjælland når de spillede op til fest. Nu vender de tilbage til Fuglebjerg. Privatfotos

Send til din ven. X Artiklen: Rendez Vous vender tilbage for fuld musik og kulørte drinks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rendez Vous vender tilbage for fuld musik og kulørte drinks

Næstved - 19. september 2021 kl. 08:50 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Vi er mange der husker og kun få der har glemt de glade 1980'ere, hvor vi dansede under discokuglens klare skær til tonerne af det lokale mobildiskotek, der diskede op med numre som Don't Stop Believin, It's Raining Men og 99 Luftballons.

Det var tider - og nu kommer de gode tider tilbage. Det sker i Fuglebjerg, hvor de lettere legendariske pladevendere Steen Toft og Henrik Holse Bilstrøm er klar til at give den fuld smadder lørdag den 30. oktober i Fuglebjerghallen.

- Det bliver rigtig skægt og vi håber at mange finder vej til Fuglebjerg og indtager dansegulvet med vennerne fra dengang og nu, siger Hans Snestrup, der har lokket de to tidligere DJ's til at gøre comeback i hjembyen.

Tophat i Fuglebjerg

For engang var Steen Toft og Henrik Holse store navne, ikke blot i hjembyen på discotek Tophat i Fuglebjerg, men i hele Sydvestsjælland. De to DJ's trak nærmest udsolgte haller i det sydvestsjællandske, når de inviterede til fest og talrige avisartikler vidner om, at festen varede ved lige til 1988, hvor de trak stikket ud af mixerpulten og sagde stop.

- Folk flokkedes til fest i den lokale sportshal, når Rendez Vous var på plakaten og de var også populære som opvarmning til koncerter med Anne Linnet, Nanna og mange andre. Steen Toft og Henrik Holse Bilstrøm fik også stor personlig succes. Steen blev kåret til årets DJ og Henrik blev studievært på Radio SLR, fortæller Hans Snestrup, der har sat festen i scene sammen med Fuglebjerg Idrætsforenings Venner, og alt overskuddet går ubeskåret til ungdommen i FIF.

Tilfældigt møde

Idéen til Rendez Vous Reunion opstod ved en ren tilfældighed. Hans Snestrup var til møde i København, hvor en forretningspartner talte i telefon. Med Steen Toft som Snestrup ikke havde set siden de begge forlod Fuglebjerg.

- Det viste sig, at han var blevet en succesrig tøjforhandler med en række butikker i København. Vi fik snakket sammen og blev enige om at kontakte Henrik Holse Bilstrøm, der var endt som bilforhandler i Sorø. De havde begge lagt musikkarrieren på hylden, men da det viste sig at Henrik havde gemt alle vinylerne fra dengang, tog idéen form, fortæller Hans Snestrup.

Dermed gør 1980'erne comeback i Fuglebjerg komplet med musik, højt humør og Pisang Ambong, Bacardi og Southern Comfort i glassene. For målet er at genskabe følelsen fra dengang, hvor pigerne kørte Puch 3-gear og drengene drømte om en Yamaha med tunudstyr - og at kysse med den lokale skønhed.

Opvarmningen leveres af John Ringstrøm, kendt fra spalterne i sporten, og DJ Krumme fra Krummerup.

- Ses vi? Det kan du tro vi gør, lyder løftet fra Hans Snestrup.