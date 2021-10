Rema vil ikke rive huse ned

Onsdag fortalte Sjællandske, at Rema 1000 har planer om at udvide butikken på Karrebækvej med yderligere 240 kvadratmeter. I sagsfremstillingen fra Plan- og erhvervsudvalget fremgik det, at Rema havde planer om at udvide parkeringspladsen og at to ejendomme på Nixvej skulle rives ned.