Rema har vokseværk: Vil udvide og rive huse ned

Siden 2004 har kunder i Grimstrup- og Digtervejs-kvarteret hanket op i Rema's blå indkøbskurve for at handle dagligvarer på Karrebækvej.

Det er gået rigtigt godt og derfor mangler butikken mere plads at boltre sig på. Det er årsagen til, at Rema 1000 har søgt kommunen om tilladelse til at udvide forretningen med yderligere 240 kvadratmeter, så den fremadrettet tæller 1.170 kvadratmeter butikslokale.

- Det handler især om at give kunderne en bedre indkøbsoplevelse, når de handler ind her på Karrebækvej, fortæller købmand Jesper Holst Olsen, der i sidste måned overtog butikken efter sin far, Johnny Olsen.

Især mangler butikken plads til køle- og frostvarer, der mangler lagerplads og udvidelsen vil også give Rema mulighed for at åbne en kasse fire, når der er kødannelser i butikken.

Nedrivning på Nixvej

Udvidelsen skal ske ved at bygge til på facaden og dermed inddrages en række parkeringspladser på Karrebækvej. De skal erstattes af nye p-pladser og for at nå i mål med den plan skal to ældre ejendomme på Nixvej rives ned, fremgår det af planen som Plan- og erhvervsudvalget netop har principgodkendt som et lokalplanforslag, der senere kommer i offentlig høring.

- Vi har nikket ja til, at der udarbejdes et lokalplanforslag, men det er ikke det samme som at vi har godkendt byggeriet og eventuel nedrivning af ejendomme. Vi skal også se på trafikafviklingen på Karrebækvej og har derfor inviteret lokalrådet i Lille Næstved med i de videre drøftelser, siger udvalgsformand Tina Højlund Pedersen (S).

Den er lokalrådet med på. Formand Jasper Westrup fortæller, at lokalrådet gerne deltager i debatten, men det skal ske i et større perspektiv, da Lille Næstved-området savner flere dagligvarebutikker end i dag, hvor der kun er to dagligvareforretninger på vestsiden af kanalen.

- I takt med at Digtergårdens butikscenter er blevet ryddet for dagligvare-butikker er der blevet langt mellem supermarkederne i denne del af byen. Men vi ved også at Aldi har overtaget en ejendom for at kunne etablere en dagligvarebutik på Slagelsevej, fortæller Jasper Westrup.

Ifølge hjemmeside Tinglysning.dk drejer det sig om ejendommen Abildhøj 12, der hvor Fair Biler har til huse, som Aldi Ejendomme har overtaget for at bygge ny butik i byen.