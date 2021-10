Se billedserie Susanne Stubgaard stopper på Næstved Gymnasium og HF efter massiv kritik fra både tidligere og nuværende medarbejdere. Foto: Anders Ole Olsen

Rektor indgår hemmelig aftale og stopper på gymnasium efter hård kritik

Næstved - 05. oktober 2021 kl. 15:12 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

68-årige Susanne Stubgaard er færdig som rektor på Næstved Gymnasium og HF efter 22 år.

Det sker, efter hun har indgået en aftale med bestyrelsen om at fratræde.

Det skriver formand for bestyrelsen Kenneth Ladefoged Petersen i en meget kortfattet sms til Sjællandske, hvor han understreger, at parterne ikke har flere kommentarer.

Avisen har forsøgt at kontakte begge parter, men det har ikke været muligt at få yderligere kommentarer, da de ikke er vendt tilbage. Derfor har det ikke været muligt at få et indblik i, hvad aftalen indeholder.

Ny rektor Fyringen kommer næppe bag på mange, efter den storm der var på rektor Susanne Stubgaard i det sene forår, hvor en række både tidligere og nuværende medarbejdere fortalte om en meget aparte og hård ledelsesstil. Medarbejderne fortalte om udskamning og frygt. En rektor, hvis ord var lov. Gjorde man modstand røg man i skammekrogen og blev frosset ud. En medarbejder var sågar blevet beskyldt for at svindle sig til 130.000 kroner.

Til sidst blev det for meget for bestyrelsen der bestilte rapporten fra Human Act. Den kunne de ikke sidde overhørig

Sjællandske kunne 23. september ligeledes fortælle, at Susanne Stubgaard var blevet sendt hjem og fritaget fortjeneste, efter den rapport konsulentfirmaet Human Act havde afleveret. Undersøgelsen var bestilt af skolens bestyrelse efter flere artikler i blandt andet Sjællandske om massive samarbejdsvanskeligheder på Næstved Gymnasium og HF.

- Man fritager kun for tjeneste, hvis det er en alvorlig sag, hvor man anser det for umuligt at fortsætte samarbejdet, fortalte Peter Breum, der er partner i Sirius advokater med speciale i arbejds- og ansættelsesret.

Nu kommer så meddelelsen, om at de to parter har indgået en hemmelig aftale, der betyder, at Susanne Stubgaard stopper med øjeblikkelig virkning.

Bestyrelsesformand Kenneth Ladefoged Petersen sagde 23. september, at han håbede på en afslutning så hurtigt som muligt, og at ingen var interesserede i, at det trak i langdrag - det tog et par uger, så var aftalen på plads.

Nu skal Næstved Gymnasium og HF på jagt efter en ny rektor, mens den konstituerede rektor Marianne Bollerup Neuer skal drive skolen videre efter flere end 22 år med den meget markante Susanne Stubgaard.

Formand for bestyrelsen på Næstved Gymnasium Kenneth Ladefoged Petersen fortæller i en kortfattet sms, at man har indgået en aftale med Susanne Stubgaard om en fratrædelsesordning. Foto: Anders Ole Olsen