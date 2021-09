Tjenestemandssag mod rektor

Det med hjemsendelsen fremgår af en meget kort pressemeddelelse, som tirsdag blev udsendt fra gymnasiet. Beslutningen følger oven på et forår, hvor lærere på gymnasiet offentligt luftede deres utilfredshed med ledelsen på gymnasiet ved at udtale sig til fagbladet Gymnasieskolen, der hermed afslørede de angiveligt massive samarbejdsproblemer på Næstved Gymnasium og HF. Det førte også til en række artikler her i Sjællandske med udtalelser fra lærere og tillidsmand om det ikke just optimale samarbejdsklima på stedet.

Det er der så nu sat en stopper for med beslutningen om at hjemsende Susanne Stubgaard.

Bestyrelsen blev herefter enig om, at der ikke var nogen anden udvej end at få lavet en uvildig undersøgelse af forholdene.

- Det her er en personsag, og der kommer heller ikke noget referat fra det her møde, siger formanden.

- Den vil vi selvfølgelig gerne have afsluttet så hurtigt som muligt. Ingen er interesseret i, at det trækker ud. Det gælder om at finde en fornuftigt løsning, siger Kenneth Ladefoged Petersen. Bestyrelsens opgave er at sørge for, at Næstved Gymnasium og HF fungerer optimalt.