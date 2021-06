Rektor på Næstved Gymnasium og HF Susanne Stubgaard har indkaldt til to dialogmøder efter at være udsat for et stort pres. Foto: Anders Ole Olsen

Rektor bøjer sig for pres: Erkender skyld i ballade

Der er blevet indkaldt til to dialogmøder med lærerne. Et blev afholdt tirsdag, og et bliver afholdt i dag torsdag med deltagelse af lærere, rektor og bestyrelsesformand Kenneth ladefoged Petersen.

Susanne Stubgaard har desuden udsendt en mail, hvor hun erkender, at hun må bære sin del af skylden, for at situationen er kørt af sporet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra rektor, men tillidsmand Jesper Kristensen fortæller, at de er i gang med en proces, og han er ikke meget for at kommentere situationen før efter torsdagens møde. Han mener, at det er for tidligt at komme med konklusioner.