Julehjælpen indeholder mad og et gavekort til indkøb af gaver til børn. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Rekordmange har søgt om julehjælp: Her er kravene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordmange har søgt om julehjælp: Her er kravene

Næstved - 27. november 2020 kl. 12:30 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Med blot en weekend tilbage af ansøgningsrunden har rekordmange i Næstved kommune allerede søgt om julehjælp hos landets største uddeler Dansk Folkehjælp. Indtil videre drejer det sig om 236 børnefamilier. Sidste år søgte i alt 273, men dette års ansøgningsrunde er heller ikke helt slut endnu. Ansøgningsfristen er mandag den 30. november.

En julehjælpspakke består af julemad og kolonialvarer til en værdi á 500 kroner samt et gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi á 1.000 kr.

Familierne, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år

Krav for at få julehjælp Du skal være enlige forsørger

Du skal være på overførselsindkomst (kontakthjælp, ledighedsydelse, ressourceydelse, selvforsørgelse/hjemrejseydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse eller alderspension (SeniorNET))

Du skal have hjemmeboende børn under 18 år (gælder ikke SeniorNET)



Læs mere og ansøg på Læs mere og ansøg på https://www.folkehjaelp.dk/frivilligt-socialt-arbejde/hvem-kan-soege/

Rekordmange søger Siden coronaen ramte Danmark, har stort set alle danske familiers hverdag ændret sig. Derfor formoder Dansk Folkehjælp også, at ansøgertallet til årets julehjælp vil være markant højere, end man har set andre år.

- Vi ved, at corona-pandemien og særligt nedlukningen har været ekstra svær for udsatte og fattige børnefamilier, der typisk er omgivet af mere komplekse hverdage, der ud over fattigdom kan være præget af sociale udfordringer, som også påvirker børnene, siger generalsekretær hos Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

Allerede i sommer oplevede organisationen en trist stigning på op til 50 procent i ansøgertallet til deres Feriehjælp.

Siden år 2006 har organisationen hjulpet fattige og udsatte børn og familier i hele landet.

Nedlukningen spiller ind 40 procent af de udsatte børnefamilier, der har søgt om julehjælp fortæller, at coronanedlukningen har været ekstra hård ved dem, fordi de ikke har et netværk, de kan trække på til for eksempel lektiehjælp og børnepasning.

Hele 46 procent siger også, at krisen har været en stor økonomisk belastning for dem, fordi de selv har skulle sørge for for eksempel formiddagsmad, frokost og eftermiddagssnacks til deres hjemsendte børn.

- Det er en ny hverdag, mange har skulle indstille sig på, og derfor er Julehjælpen ekstremt vigtig i år, siger Klaus Nørlem.

Man kan læse mere om de specifikke kriterier for at modtage julehjælp og ansøge på Dansk Folkehjælps hjemmeside https://ansogning.folkehjaelp.dk/.

relaterede artikler

Annette Heick synger julen ind 12. november 2020 kl. 17:00

Julekoncert med Annette Heick 12. november 2020 kl. 09:37

Carmen synger for julehjælp 25. oktober 2020 kl. 16:17