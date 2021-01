Reklame-konflikt: Må der være valgplakater i private børnehaver?

Kan en privat daginstitution tillade sig at reklamere for en borgmesterkandidat, der stiller op til det kommende kommunalvalg? Det spørgsmål rejser Rasmus Eliasen, tidligere formand for Forældrenævnet i Næstved og kandidat til Næstved Byråd for Det Radikale Venstre, i et læserbrev. Han mener, det er et kikset signal at sende, når Troldeslottet i Ringstedgade vælger at reklamere for formand for forældrebestyrelsen i samme institution, Rune Kristensen, der stiller op for Det Konservative Folkeparti.