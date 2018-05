Rejser til Norge: Forgiftet sognepræst siger farvel til Danmark

Helbredet er fortsat meget medtaget af at have været udsat for massiv skimmelsvamp i embedsbolig og kirker, og eksperter har peget på, at klimaet i netop Nordnorge er godt for hendes helbred. Selv om Gunver Birgitte Nielsen aldrig bliver rask, håber hun, at den nye stilling kan være med til at sikre et bedre helbred fremadrettet.