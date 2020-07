Registrering: 400 skraldespande mangler klistermærker

Siden februar har Remondis' renovatører været rundt for at sætte klistermærker på alle kommunens 52.000 skraldespande.

Spandene er nemlig udstyret med en smart chip, som gør, at man kan registrere, hvornår skraldespandene er blevet tømt.

Derfor er skraldemænd i disse dage rundt for at finde de sidste skraldespande, så der kan komme klistermærker på.

Skraldemændene er nemlig udstyret med tøj fra Remondis, så borgere er sikker på, at det er dem, der kommer forbi.

De sætter blot et klistermærke på skraldespandene, og så er de afsted igen.

Rigtige spande

For at kunne være sikker på, at de registrerede spande står på de rigtige adresser, har Remondis' renovatører sat hvide klistermærker med adresser på alle skraldespande.