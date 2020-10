Regeringens støttepartier siger ja til motorvej

- Det er jo staten, der har presset på for at centralisere sundhedsvæsenet og erstatte de lokale sygehuse med få supersygehuse. Men det hænger jo kun sammen, hvis staten samtidig sørger for, at borgerne kan komme til de nye supersygehuse. Og her er Næstved koblet helt af", siger De Radikales Zenia Stampe.