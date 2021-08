Se billedserie Ved at banke spunsjern i grøfterne langs mosen, bliver den vådere og holder birkekrattet væk, fortæller Torben Hviid fra Naturstyrelsen og Claus Sørensen fra Hede Danmark. Fotos: Kim Palm

Redningsaktionen er i gang i Sjællands største højmose

Næstved - 25. august 2021 kl. 17:19 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Kan du huske den varme sommer i 2018, en af de tørreste somre i nyere tid?

Jo tak, den husker de godt ude i Holmegaard Mose, hvor store dele af højmosen blev så tør, at den groede til i krat og birkeskov For når først skoven får fat krymper mosen og hvis udviklingen fortsætter vil det være helt slut med den unikke natur nord for Fensmark.

Så nu er redningsaktionen sat ind. Naturstyrelsen, der forvalter mosen som er ejet af Holmegaard Gods, har bestilt Hede Danmark til at banke spunsjern ned i grøfterne omkring mosen med det formål at gøre mosen vådere. For når mosen bliver rigtig våd, så bliver jorden så sur at birketræerne visner væk, så tørv, lyng og spagnum atter får optimale vækstbetingelser.

- Holmegaard Mose blev i 2004 fredet for evig tid, så det er bestemt et arbejde der giver mening, siger biolog i Naturstyrelsen, Torben Hviid.

Grundlagde glasværket Gennem generationer har folk hentet tørv i mosen som de brugte som brændsel. Og i 1825 grundlagde lensgrevinde Henriette Danneskiold-Samsøe Holmegaard Glasværk ved at udvinde brændselstørv til glasovnene. Så hverken glasværket eller Fensmark ville være, hvad det er i dag uden Sjællands største højmose.

Redningsaktionen står på de næste par uger og skal omdanne 70 til 75 hektar med birkekrat til rigtig mose.

- Vi har også et rigtigt godt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening i Næstved, hvor et stort antal frivillige én gang om året kommer ud og plejer mosen ved at fælde krat og træer. Men det batter ikke kun med manuelt arbejde, så sammen med Hede Danmark er vi i færd med at fremstille en maskine, som nænsomt vil kunne fjerne uønskede vækster i højmosen, fortæller Torben Hviid.

Holmegaard Mose er den største højmose på Sjælland og landets næststørste, kun overgået af Lille Vildmose ved Hadsund i Jylland.

Snoge og hugorme Selve højmosen myldrer ikke just af fugleliv. En fiskeørn har lige været forbi, flyvende over et par af de lavvande søer, hvor der senest er blevet gravet tørv til glasproduktionen. Til gengæld myldrer det med krybdyr i mosen, hvor der meldes om både snoge, hugorme, firben og vandsalamander.

- Holmegaard Mose er udpeget som Natura 2000 område, så vi har en forpligtigelse til at passe godt på den, fortæller Torben Hviid inden han dykker ned i en grøftekant og viser det fineste spagnum, der gør jorden blød, ja nærmest elastisk når man bevæger sig i terrænet.

Holmegaard Mose er også et populært udflugtsmål til søndagsturen.

Man kan komme til Holmegaards Mose ad flere veje. En af mulighederne er at køre til Fensmark, og køre ud ad vejen der hedder Fensmark Skov i den nordlige del af byen. Her kan man parkere og gå gennem skoven ad en blåt-markeret sti, der fører hen til den åbne moseflade. Og hvis man fortsætter kan man komme på en rundtur.

- Holmegaard Mose er unik og snart er det endnu mere natur at glæde sig over, siger Torben Hviid.

