Vægmaleriet skal reddes med en aktion fra bagsiden, hvor de øvrige to eller tre lag gips fjernes uden at ødelægge laget med maleriet. Fotos: Niels Brande

Redningsaktion skal sikre unikt vægmaleri

Næstved - 20. april 2018 kl. 18:41 Af Niels Brande

Da biblioteket på Kvægtorvet i Næstved i sidste uge opdagede en større vandskade i væggen i børnebiblioteket med det unikke maleri af illustrator Rasmus Bregnhøi, gik de i gang med at finde ud af, om væggen kan reddes.

Maleriet, der myldrer med figurer fra illustratorens bøger, er et unikum, og biblioteket vil gå langt for at redde det, fortæller souschef på Næstved Bibliotek, Michael Olsen.

- Vi står simpelthen på hælene for, at det her maleri reddes. Skadesservice er med på, at der et uerstatteligt maleri, siger Michael Olsen, souschef på Næstved Bibliotek.

Redningsaktionen indledes på mandag, hvor væggen i børnebiblioteket i første omgang bliver afskærmet.

Herefter går håndværkere fra ISS Skadeservice i gang med at arbejde sig ind i gipsvæggen fra modsatte side af børnebiblioteket, hvor børnetoiletterne befinder sig.

Toiletterne vil være lukkede, så længe redningsaktionen står på.

Væggen er bygget op med to gange to gipsplader med et skelet imellem. Når de to lag på toiletsiden er fjernet, skal de resterende lag tørres for at forsøge at undgå svamp i pladerne.

Bliver det nødvendigt at fjerne yderligere, vil det tredje lag mellem skelettet og de malede gipsplader forsigtigt blive fjernet.

Michael Olsen ved ikke endnu, hvor længe redningsaktionen kommer til at tage, men der kommer til at gå noget tid.