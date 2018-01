Næstved-redaktør Mogens Lorentzen har alle årene sat særlig pris på, når jobbet som journalist har bragt ham ud blandt andre mennesker. Her ved gårsdagens fødselsdagsreception for Søren Revsbæk, tidligere formand for byrådets teknik- og miljøudvalg. Foto: Thomas Olsen

Redaktøren går på pension

Mogens Lorentzen avancerede i sine unge år hurtigt fra redaktionssekretær til at blive journalistisk ankerperson på avisens dengang nyetablerede Næstved-redaktion. Han fik ansvaret for at dække byrådet og forestå de daglige redaktionsmøder, mens den mere erfarne Randrup Frederiksen i første omgang blev udnævnt til redaktør.

Nu har redaktøren imidlertid besluttet, at det er på tide at trække sig tilbage. En 70-års-dag lurer senere på året, men inden vi når så langt, vil Mogens Lorentzen med udgangen af april takke af for at få mere tid med familien, i sommerhuset i Karrebæksminde og til formentlig endnu flere af de cykelture, som han nyder at køre i Næstveds skønne opland. Til sommer går cykelturen endda helt til Paris sammen med hustruen Merete og Team Rynkeby Storstrøm.