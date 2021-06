Se billedserie SF?s transportordfører Anne Valentina Berthelsen siger til Sjællandske, at Næstved-Rønnede-motorvejen stort set ikke blev drøftet ved weekendens forhandlinger. Foto: Robert Andersen

Reaktioner: Ingen kæmpede helhjertet for Næstveds motorvej

Næstved - 28. juni 2021 kl. 16:29 Af Kim Palm og Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Mens den tredje Limfjordsforbindelse og Frederiksund-motorvejen løb med overskrifterne, så var der anderledes tyst om forhandlingerne om motorvejen til Rønnede. Det bekræftes af flere transportordførere, som undrer sig over, at byggeriet af motorvejen først er færdigt i år 2031. Det viser et internt regeringsnotat, som Sjællandske har fået adgang til.

Malurt i bægeret Det begyndte ellers rigtig godt. Smilene var brede, solen skinnede og weekendens forhandlinger blev kun midlertidigt afbrudt, da Danmark tævede Wales i fodbold lørdag aften.

Mandag formiddag præsenterede regeringen sammen med alle Folketingets partier den nye infrastrukturaftale, der i alt afsætter 161 milliarder kroner til nye veje, broer, cykelstier og jernbaner i hele Danmark.

Men visse partier udtrykte utilfredshed med hastigheden af de vedtagne veje. Der var ifølge Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen »malurt i bægeret«. Et udtryk, som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siden selv har brugt i et interview med Sjællandske.

Gedestien Den borgerlige fløj havde efter eget udsagn kæmpet med næb og kløer for at få den såkaldte gedesti på Rute 54 rykket højere op på regeringens prioriteringsliste.

- Vi havde gerne set, at nogle af de vigtige vejprojekter havde startet før. Et grelt eksempel er motorvejen ved Næstved, som er grydeklar, sagde transportordføreren fra Venstre ved mandagens pressemøde.

Blåt spil for galleriet Den udlægning var blåt spil for galleriet, mener trafikordfører i SF Anne Valentina Berthelsen, som selv deltog i weekendens forhandlinger. Strækningen fyldte ifølge hende næsten ingenting i forhandlingerne.

- Næstved-Rønnede blev stort set ikke drøftet. Der var til gengæld et stort ønske fra Venstre om at fremrykke Frederikssund-motorvejen, og der var vi så nogle andre, der mente, at der så også var nogle andre projekter såsom Rute 54, der skulle rykkes fremad. Det vi kunne blive enige om var, at vi var uenige, siger hun.

Trafikmafia Siden 2015 har den såkaldte trafikmafia på Sjælland bestående af borgmestrene i Kalundborg, Slagelse, Næstved og Faxe samt regionrådsformanden på Region Sjælland kæmpet for, at jyderne ikke skal rende med alle trafikmilliarderne.

Op til valgkampen i 2019 lovede bysbarnet og tidligere transportminister Magnus Heunicke en motorvej på Gedestien allerede i 2024, og derfor undrer det tidligere transportminister Ole Birk Olesen, at motorvejen er blevet udskudt. Han havde som minister i den tidligere VLAK-regering en aftale klar, der ville starte projektet i 2024, og det var hans klare overbevisning, at man fra regeringens side var klar til det samme.

Take it or leave it Men sådan skulle det ikke gå. Søndag eftermiddag klokken 15 modtog transportordføreren fra Liberal Alliance en konvolut med den endelige aftale. Klokken 17 var de endelige forhandlinger, men med armen vredet om går han tomhændet fra bordet.

- De var ikke til at hugge og stikke i. Det var en take it or leave it aftale, og vi var ikke klar til at forlade forhandlingerne. Men det er ikke LA, som ikke ønsker den motorvej, siger han.

Som Sjællandske kan berette, er skuffelsen stor blandt de lokale pendlere, der havde glædet sig til en ny motorvej.

Men ifølge bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) må de vænne sig til, at der aldrig har været et flertal i Folketinget for at sætte gang i en motorvej på Rute 54 i 2024. Den idé var ifølge ministeren kun et valgoplæg fra den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti.

Men det er noget sludder, mener Ole Birk Olesen.

- Den aftale var fuldt finansieret, og det eneste der lå til hinder for en blå trafikaftale var, at vi tabte valget, siger han.

Bred aftale Trafikaftalen er indgået med samtlige partier i Folketinget, og uanset udfaldet af næste valg, vil aftalen dermed stå ved kraft.

- Man skal huske, at de borgerlige partier jo er med til den nye aftale. Det er vel og mærket en aftale, der følger Region Sjællands og de 17 kommuners prioritering om, at Kalundborg-motorvejen kommer først, dernæst Næstved-Rønnede og så tværforbindelsen. Og det har Sjælland fået, fortæller ministeren.

Dødssygt Kaare Dybvad Bek medgiver, at udskydelsen er ærgerlig, men slår fast, at aftalen er for hele landet, og at man nogle gange må gå på kompromis.

- Jeg har selv prøvet at sidde i kø ved Holme-Olstrup på Gedestien. Det er dødssygt. Jeg kunne da også som folkevalgt her på Sjælland ønske mig, at alle vores projekter kom først, men det synes de folkevalgte i København, Nordjylland og på Fyn jo ikke nødvendigvis. Vi skal jo prioritere hele landet, siger han.

