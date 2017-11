Rasmus Seebach skriver autografer i Bilka

Rasmus Seebach er elsket landet over for sine ørehængende kærlighedshits. Fans i alle aldersgrupper har ventet i spænding på det nye album »Før Vi Mødte Dig«. Det er nemlig to år siden, der sidst er kommet ny musik fra popstjernen.

- Jeg glæder mig helt vildt til at møde mine fans og skrive autografer. Det er altid dejligt at møde fans ansigt til ansigt og høre, hvad de synes om min musik, fortæller Rasmus Seebach.

Det er muligt at købe albummet i Bilka på dagen - signeret af Rasmus Seebach. Man kan også få signeret et gratis autografkort, der ligeledes udleveres i Bilka. Det forventes, at mange mennesker vil møde op for at få en autograf af deres idol. Bilka anbefaler derfor, at man kommer i god tid.