Rasmus Bregnhøi brugte det meste af en måned på at skabe det store vægmaleri til Næstved Bibliotek i 2016. Et myldrelandskab, som tegneren kalder det.

Rasmus Bregnhøis store vægmaleri er reddet

Næstved - 31. maj 2018 kl. 08:56 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lykkedes at redde det store vægmaleri, som tegneren Rasmus Bregnhøi for halvandet år siden skabte til Næstved Biblioteks børneafdeling.

Det fortæller souschef på Næstved Bibliotek, Michael Olsen.

- Skadeservice har virkelig gjort et godt stykke arbejde, og de har passet godt på maleriet, siger Michael Olsen.

Da Sjællandske ringer til Rasmus Bregnhøi, har han endnu ikke hørt, at det store vægmaleriet er reddet, og nyheden vækker tydeligvis glæde hos tegneren og illustratoren med en lang række bøger bag sig.

- Det er jo skønt. Det er jeg virkelig, virkelig glad for at høre. Det må være nogle dygtige folk, der har gjort et godt stykke arbejde, lyder rosen til håndværkerne fra tegneren.

I april stod det klart, at der var en vandskade i væggen, som maleriet er malet på.

Det er en gipsvæg, og selv om maleriet på overfladen er forseglet med en lakering, ændrede det ikke ved, at det store myldrelandskab, som kunstneren selv kalder billedet, var i fare for at blive skadet af vand fra bagsiden.

Dermed gik en redningsaktion i gang, hvor de øvrige tre lag gips i væggen blev pillet ned fra den modsatte side - fra børnetoiletterne.

Det har krævet forsigtighed at skære væggen ned uden at skære igennem billedet, men det lykkedes.

Derefter har væggen fået lov at tørre op en tid, inden skadeservice efter ugers spænding har kunnet konkludere, at det er lykkedes at begrænse vandskaden, så maleriet ikke har taget skade.

Nu forestår genopbygningen af væggen, hvilket der nu indhentes tilbud på. Opgaven bliver som nedtagningen noget nørkleri, hvor gipsplader skal skubbes på fra indersiden. Det kan godt blive hen på sommeren, inden der igen bliver adgang til børnetoiletterne.

Væggen vil også fortsat være dækket med den nuværende afskærmning, indtil skadeservice fjerner den.

