Sidste år deltog 650 elever fra Holmegaardskolen i Team Rynkeby Skoleløbet, hvor der blev løbet i den gode sags tjeneste. I år bliver det et hjemmeskoleløb på grund af Covid-19. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Raske børn løber for syge børn - men hver for sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Raske børn løber for syge børn - men hver for sig

Næstved - 14. maj 2020 kl. 11:30 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredagen før påskeferien skulle godt 90.000 skoleelever fra 295 danske skoler landet over have løbet for Børnelungefonden som en del af Team Rynkeby Fondens årlige motions- og velgørenhedsløb Team Rynkeby Skoleløbet. Målet med løbet er at motivere til mere motion samt indsamle penge til Børnelungefonden.

Læs også: Team Rynkeby får støtte til Danmark rundt

Løbet blev udsat til den 4. juni på grund af den mulige risiko for spredning af coronavirussen Covid-19. Nu ændrer Team Rynkeby Skoleløbet form og gennemføres i stedet som et landsdækkende hjemmeskoleløb, oplyser Team Rynkeby Fonden. Det sker på grund af den fortsatte usikkerhed omkring muligheden for at gennemføre løbet ude på skolerne.

- Vi ønsker brændende at være med til at gøre en forskel for de lungesyge børn, og derfor tager vi løbet ud af skolen og bringer det det ud til alle danskere. Vi håber, at mange fortsat vil være med, siger Sune Gren, der er skoleløbsansvarlig for Team Rynkeby Fonden.

Fakta Det er gratis at deltage i Team Rynkeby Hjemmeskoleløbet, og man tilmelder sig via team-rynkeby.dk/hjemmeskole.

Her kan løberne udskrive et startnummer og efterfølgende et diplom.

Løbet afvikles over 30 eller 60 minutter, og løberne skal på den tid løbe så langt som muligt.

For at rejse penge til Børnelungefondens livsvigtige arbejde kan løberne forud for løbet indgå mikrosponsorater med deres venner, familie og netværk på sociale medier om at donere et bestemt beløb pr. kilometer til Børnelungefonden.

Løberne må naturligvis også gerne selv bidrage med et beløb pr. kilometer.

Efter løbet indbetales alle mikrosponsorater til Team Rynkeby Hjemmeskoleløbets MobilePay-nummer: 277921.

I syv sind Dermed bliver Team Rynkeby Skoleløbet til »Team Rynkeby Hjemmeskoleløbet«, som afvikles over hele landet søndag den 7. juni klokken 11 og giver børnene mulighed for at løbe sammen, men hver for sig.

Den melding vækker blandede følelser hos det lokale hold Team Rynkeby Storstrøm. Her havde man set frem til en dag med masser af glade børn ude på skolerne. Styregruppen har endnu ikke besluttet, hvad de gør i forbindelse med hjemmeskoleløbet, fortæller holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen.

- Vi er lidt i syv sind, om vi trykker på markeringknappen. Det, der er det smukke ved skoleløbet er, at det er børnene, der er ambassadører for det. Børn løber for børn. Der er læring i det, og de skal tænke over, hvorfor Benjamin har svært ved at trække vejret, siger Mikael Kastrup Hansen.

4 skoler tilmeldt I Næstved Kommune var følgende skoler tilmeldt skoleløbet: Gedebjerg Skole, Holmegaardskolen, Svenstrup Efterskole og Hårslev Efterskole.

- Nu er det ikke skolernes, men mors og fars ansvar. Det er selvfølgelig fint nok, og alt taget i betragtning er det en ganske fin idé. Det kommer 100 procent til at betyde, at der ikke kommer lige så mange penge ind, uddyber holdkaptajnen.

Sidste år indsamlede landets skoleelever 6,4 millioner kroner til Børnelungefonden i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet.

relaterede artikler

Team Rynkeby satser på at køre Danmark Rundt 20. april 2020 kl. 20:20

Team Rynkeby fastholder sommerens cykeltur til Paris 26. marts 2020 kl. 10:29

43.000 kroner til syge børn 20. februar 2020 kl. 09:25