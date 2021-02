Rækkehuse til seniorer: Velkommen til Baunehøj Park

Indflytningsklare rækkehuse med en mindre overkommelig have er i høj kurs blandt det stigende antal seniorer, der bor i eget hus. Det er årsagen til, at Maycon bygger nyt i Digtervejskvarteret.

- Vi kalder dem livsstilsboliger, og vi tjekker ikke din dåbsattest. Men det er klart, at projektet er tiltænkt dem, der synes deres nuværende hus er blevet for stort, og de derfor søger noget mindre og mere overkommeligt og med optimal indretning, siger direktør i Maycon, Anders Mayland.

Det lokalt forankrede byggefirma har længe ledt efter egnede udstykninger i Næstved. Nu er det fundet, lige for enden af Halfdan Rasmussens Vej - hvor adskillige byggefirmaer er ved at skabe en hel ny bydel.

De 18 rækkehuse leveres og bygges af Eurodan-huse og byder på to forskellige hustyper. Den mindste model er på 105 kvadratmeter, og dertil kommer en integreret carport og udhus, som giver et samlet boligareal på 136 kvadratmeter. Den største model har et boligareal på 125 kvadratmeter plus carport og udhuse. Priserne starter ved 2,5 millioner kroner.

