Se billedserie Foreløbig 65 tidligere værnepligtige fra beredskabet har fået fast arbejde som pode-specialister i de danske corona-testcentre. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Ræk tungen frem: Værnepligtige er blevet specialister i testcentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ræk tungen frem: Værnepligtige er blevet specialister i testcentre

Næstved - 10. august 2020 kl. 08:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er rift om Beredskabsstyrelsens værnepligtige. Flere af dem har nemlig fået fast arbejde som pode-medarbejdere i testcenter Næstved og de øvrige centre, hvor der testes for Covid-19.

Læs også: Lokale spejdere fejrer sommeren med udsatte børn

- Det er de helt rigtige folk til den type job. Under værnepligten har de gennemgået en omfattende førstehjælps- og redningsuddannelse, uddannelse i håndtering af farlige stoffer ved ulykker og meget mere, så det gør dem særdeles velegnede til jobbet med at pode danskerne, siger direktør for Præhospital Center i Region Sjælland, Benny Jørgensen.

Sendt til Ringsted

Foreløbig bemander 65 eks-værnepligtige de danske testcentre og det nylige store udbrud på svineslagteriet i Ringsted har skabt behov for yderligere assistance. Yderligere fire tidligere værnepligtige er sendt til Ringsted for at hjælpe byen gennem corona-krisen.

Chef for Beredskabscenter Sjælland i Næstved, Stig Hammerhøj, er stolt over at hans værnepligtige i stor stil bliver brugt til at pode danskerne for Covid-19.

- Det er unge mennesker, der gør hvad der bliver sagt. De har lært sig disciplin og omtanke, så jeg er kun glad for at tidligere værnepligtige i stor stil benyttes som specialister i testcentrene, siger Stig Hammerhøj.

Korporaler

De tidligere værnepligtige får titel og aflønning som korporaler og kontrakten med Testcenter Danmark løber foreløbig året ud.

Udover Næstved er der oprettet testcentre i følgende byer: Aarhus, Maribo, Odense, Aalborg, København, Hjørring, Thisted, Viborg, Herning, Esbjerg, Kolding, Roskilde, Bornholm, Ballerup, Hillerød og Hvidovre.

Testcenter Danmark har aktuelt kapacitet til at foretage 10.000 test om dagen. Analysen af de gennemførte test foregår på Statens Serum Institut.

relaterede artikler

Corona-testcentre forlænges til 2021 og søger indendørs 08. juli 2020 kl. 04:43

Corona-test fortsætter frem til udgangen af 2021 07. juli 2020 kl. 15:45