Den radikale leder og formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe har været på studietur til Finland og set den finske madordning efter i sømmene. Nu foreslår han en lignende ordning i Næstved Kommune. Foto: Anders Ole Olsen

Radikale satser stort på gratis mad til alle skolebørn

Næstved - 16. august 2021 kl. 04:43 Af Robert Andersen

Den skal stå på gratis varm frokost til alle børn i folkeskolen i Næstved Kommune.

Det foreslår den radikale formand for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe.

I et interview med Sjællandske fortæller han, at alle skal være med i ordningen, for at det virker, og at det skal være gratis, for ellers bliver de svageste sorteper.

Han anser det for umuligt at indføre, hvis forældrene selv skal betale.

Og det kommer til at koste, men han mener, at pengene er givet godt ud på langt sigt.

- Det kommer til at koste omkring 20 millioner kroner om året. Og det er ikke dyrt, siger han på baggrund af nogle beregninger fra skoleforvaltningen.

Han forventer dog, at det er her - økonomien - der vil skabe de største diskussioner i byrådet.

- Det er driften, der bliver svær, siger han om den årlige udgift.

Ombygninger Ideen har han fået efter en studietur til Finland med Børne- og Skoleudvalget, hvor gratis varmt måltid til frokost på skolerne er en selvfølge.

Han fortæller, at skolerne bliver indrettet med kantinefaciliteter og køkkener, hvor alt bliver produceret, og at det kan blive en udfordring i Næst-ved.

Her er skolerne ikke født med de faciliteter, så der kommer en engangsudgift til det. Måske omkring 20 millioner kroner, vurderer han.

De penge skal findes på anlægsbudgettet, og Lars Hoppe Søe fortæller, at de i udvalget er i gang med at forhandle, om hvor der skal investeres i for eksempel mødelokaler og faglokaler, så kan man tale om kantine- og køkkenfaciliteter i samme omgang.

Når man lige har brugt 260 millioner kroner på en svømmehal, så kan man også investere de ca. 20 millioner kroner i varm mad til skolebørnene, mener De Radikale

Om det er eleverne, der skal lave maden som en del af deres skolegang, eller den skal laves af personalet, har De Radikale ikke lagt sig fast på. Det må komme an på en forhandling.

- Det kan jo bruges pædagogisk, siger Lars Hoppe Søe.

En tredje mulighed kunne være at lade maden lave af enten private leverandører eller af kommunens centralkøkken.

En ret Det vigtigste er, at børnene får mad af en ordentlig kvalitet, mener han.

Og det er det, der er det centrale. Børn, der er mætte af kvalitetsmad, lærer bare bedre, mener han, og i dag er der for mange børn, der ikke får et ordentligt måltid i skoletiden.

- Nogle spiser bare to mælkesnitter, siger han.

Og mælkesnitter bliver ikke en del af en fremtidig menu, hvis det står til Lars Hoppe Søe.

WHan forestiller sig en ret om dagen - ikke noget menu-kort.

- Det skal være en god og nærende kost. Det kan være fisk en dag, vegetarisk en anden og frikadeller en tredje.

Han mener, at det er vigtigt, at børnene lærer at spise varieret. Han kalder det et samfundsproblem, at børn ikke lærer at spise med større vari-ation. De skal lære madkultur.

- Selleri smager altså godt, slår han fast.

Det skal dog være muligt helt kun at vælge vegetarisk mad eller mad uden svinekød, mener han.

Hvis man øger valgmulighederne, bliver ordningen også dyrere, fortæller han.

