Radikale: Byråd bør kunne sige nej til mega svinefarme

Sagen om etablering af et stort svineproduktionsanlæg på 9000 kvadratmeter på Vinderuphøjvej ved Glumsø, får nu De Radikale til at kræve en principiel diskussion ved næste byrådsmøde i Næstved.

Som reglerne er nu, har kommunen ikke mulighed for at sige nej at staldanlæget bliver bygget, hvis det lever op til miljøreglerne. Derfor ønsker de Radikale at Næstved byråd sender et brev til Miljøministeriet, Ervhervsministeriet og fødevareministeriet og gør opmærksom på, at der er nødvendigt at ændre reglerne omkring godkendelse af husdyrbrug.

Kommunerne skal have en reel mulighed for at afslå byggeri af store staldanlæg, hvis de ud fra en lokal helhedsvurdering ikke harmonerer med kommunernes udviklingsplaner, bosætning, miljøbelasning og beboerne i de berørte lokalområder, lyder det i udkastet til et brev til regeringen.