Radikal spidskandidat: Der venter ubehageligheder

Arena Næstved skjuler noget. I hvert fald hvis man spørger spidskandidaten for Radikale Venstre i Næstved, Lars Hoppe Søe. Han har hørt, at Arenaen vil bede om flere penge fra kommunen efter valget, og derfor forsøger han nu at få Arenaens bestyrelse til at give et svar.