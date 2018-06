Et rådyr faldt torsdag i en swimmingpool på Enø - og blev reddet. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Rådyr faldt i swimmingpool Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rådyr faldt i swimmingpool

Næstved - 01. juni 2018 kl. 09:45 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et rådyr havnede torsdag aften i en swimmingpool på Redtzholmsvej på Enø ude af stand til at komme op selv uden hjælp. Om det var fordi, rådyret var blevet tørstig i varmen og derfor forsøgte at drikke af vandet, eller det var ønsket om en hurtig afkøling vides ikke.

Det var beboerne selv, der opdagede rådyret, men de turde ikke nærme sig det, så de havde ingen mulighed for at hjælpe det stakkels dyr, der under højlydt skrigen måtte se kræfterne mere og mere slippe op.

Fotograf Preben Madsen var den første, som var fremme på stedet, hvor to skrækslagne kvinder ikke anede, hvad de skulle gøre for at hjælpe det uheldige dyr i poolen. Med en fortid som Falckredder tog fotografen straks affære og iværksatte en redning, inden de tilkaldte folk fra brandstationen i Næstved nåede frem.

Et tov blev hentet frem fra bilen og trukket over poolen, hvor det paniske dyr ikke kunne undgå og få viklet sit gevir ind i det. Rådyret blev uden problemer trukket op over kanten af poolen og sluppet fri, hvor den uskadt søgte ind i den tætte bevoksning.