Har Næstved Kommune fået en ny å? Den tanke kan man få, når man læser dette skilt. Billedet er taget i den sydlige ende af Grønbrovej, hvor den munder ud i Fyrendalvej. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Pudsig fejl på skilt: Stort vandløb har ændret navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pudsig fejl på skilt: Stort vandløb har ændret navn

Næstved - 31. august 2019 kl. 14:11 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har et af de største vandløb i Næstved Kommune pludselig ændret navn? Den tanke kan man i hvert fald godt få, hvis man kigger på det skilt, der er opsat i den sydlige ende af Grønbrovej. Her skal kommunen inden længe i gang med at udskifte vejbroen over Saltø Å og har i den forbindelse opsat såkaldte forvarslingsskilte for at gøre trafikanter opmærksomme på, at vejen bliver spærret fra den 12. september.

Der har dog sneget sig en lille, men ikke ubetydelig fejl ind. På skiltet står der: «Grønbrovej spærret ved Saltsø Å«. Det bemærkede formand for Fuglebjergegnens Lokalhistoriske Forening - Borupris' Venner Bertel Hansen på sin tur i området.

Ingen i Næstved Kommune har tilsyneladende opdaget fejlen. Driftsleder i Næstved Park & Vej, Helle Smidt, fortæller, at det ikke er kommunen, men entreprenørvirksomheden Arkil, der står for at udføre arbejdet og etablere den nye vejbro over Saltø Å.

- Det er også dem, der står for selve skiltningen. Det er da lidt pudsigt og ikke den største fejl. Men det er jo klart, at selvfølgelig skal man ikke have skrivefejl, siger driftslederen, der vil kontakte Arkil omgående og sørge for, at fejlen bliver rettet.

Det koster lige omkring to millioner kroner at etablere den nye bro. Park & Vej forventer, at arbejdet er færdigt i slutningen af oktober, hvor vejen igen åbnes.