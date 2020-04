Se billedserie Et af de steder, hvor sundhedspersonalet hver dag kan havne i dilemmaer, er på plejecenteret Symfonien i Næstved. Foto: Robert Andersen

Psykolog yder telefonisk mentalhjælp til medarbejdere på ældreområdet

Næstved - 21. april 2020 kl. 11:50 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Deres arbejder er dybt meningsfuldt, men tiderne stiller dem i alvorlige arbejdsmæssige og personlige dilemmaer.

Sådan siger psykolog Henrik Brogaard. De arbejdende, som han omtaler, er de folk, der hver dag tager sig af samfundets ældste og svageste borgere. Medarbejderne på ældreområdet.

I takt med coronavirussens indtog i Danmark er medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen blevet en udsat gruppe med corona og smittede helt inde på livet - bogstaveligt talt.

- Medarbejdere på ældreområdet er naturligt tæt på syge mennesker og deres sekreter, når de yder hjælp og pleje, siger Henrik Brogaard.

Når der opstår dilemmaer, både arbejdsmæssige og personlige, så kan det være godt at have en, at snakke med.

Derfor har Næstved Kommune indgået en aftale med Henrik Brogaard om, at han yder mental førstehjælp over telefonen til dem, der måtte have behov.

Kan ringe døgnet rundt Kommunens medarbejdere på ældreområdet kan ringe til Henrik Brogaard og stille spørgsmål, få en snak, udtrykke deres bekymringer eller få råd hele døgnet, alle ugens dage. Han har sin telefon på sig, og tager den hver gang den ringer.

- Det er fornemt og på sin plads, at Næstved Kommune tilbyder støtte til de mennesker, der udfører et så udfordrende og beundringsværdigt stykke arbejde, som plejepersonalet gør, siger han.

Muligheden for at snakke med Henrik Brogaard per telefon har været åben siden den 1. april. Siden da har han haft en til to samtaler med medarbejdere fra Næstved Kommunes ældreområdet hver dag.

- Nogle er bekymrede for, om de selv bliver smittet, andre er nervøse for at komme til at smitte borgerne og nogle er nervøse for at tage virussen med hjem til deres familiemedlemmer, fortæller Henrik Brogaard.

Frygter at blive smittet Især frygten for selv at blive smittet og tage smitten med hjem, er stor. Nogle steder er det nemlig ikke tilladt at bruge alle mulighederne for at værne sig, før en borger er blevet testet positiv. En beslutning, der, i følge Henrik Brogaard, er taget, for at spare på værnemidlerne, så der er nok til arbejdet med de borgere, der er smittet.

- Hvis en medarbejder har et barn med en luftvejsinfektion eller en ægtefælle med en kræftdiagnose, så havner de i et dilemma, fordi de på den ene side ikke vil hive smitten med hjem, men på den anden side gerne vil udføre deres arbejde for borgernes skyld, forklarer han.

Fornuft og bekymring Selvom det ikke altid er muligt at fortælle medarbejderne, hvad de skal gøre, så sørger Henrik Brogaard altid for at fortælle dem, at deres nervøsitet og bekymringer er velbegrundede.

- Alle fornuftige mennesker er en smule bekymret og ængstelige i denne tid, og det får alle at vide, siger han.

Og det er en udmelding, der vækker glæde hos medarbejder på ældreområdet.

- De er frontfigurer i samfundet, så de skal anerkendes og ikke kaldes for hysteriske, siger han.

Henrik Brogaards forudsætninger for at vejlede og rådgive på området er mange. Han har et stort kendskab til forholdene i ældreplejen og de mentale udfordringer, der kan være i arbejdet, da han i en lang årrække har været tilknyttet plejecentre i København, ligesom han holder foredrag og underviser i emnet.

