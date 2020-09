Provst udtrykker kæmpe glæde ovenpå spændende valgdage

- Jeg er simpelthen så glad for, at valgene indtil videre er gået så godt, siger hun.

Og når hun siger, at det er gået godt, så betyder det, at der har været et flot fremmøde, og at de fleste menighedsråd ikke mangler folk.